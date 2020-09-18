Подозреваемый в нападении на Балуха задержан

Главное: Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на Владимира Балуха. В полиции рассказали подробности.

Детали: Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Об этом сообщил Аваков в Twitter.

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 18, 2020

В пресс-службе полиции рассказали, что нападавшим оказался киевлянин, 1988 года рождения.

По данным полиции, 7 сентября мужчина пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

В тот вечер Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане «Казак». Около полуночи он вышел из заведения и направился в ресторан «Edem».

«Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой — потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь», — говорится в сообщении.

Утром Балуха доставили в больницу.

Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В тему: В ночь на вторник, 8 сентября, неизвестные жестоко избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Это случилось ровно через год после освобождения из российского плена.