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Новости > Ученые узнали кое-что интересное о древних викингах

Ученые узнали кое-что интересное о древних викингах

Александр Панько
19.09.20 13:47
173
Ученые узнали кое-что интересное о древних викингах

Главное: Ученые из Великобритании и Дании провели анализ ДНК древних викингов и установили, что далеко не все они были скандинавами. В частности, в их захоронениях можно найти останки представителей Южной Европы и даже Азии.

Детали: Группа ученых из Кембриджского и Копенгагенского университетов выяснили, что на самом деле не все викинги были скандинавами. Как сообщает Lenta.ru, скелеты, найденные в некоторых известных захоронениях Шотландии, на самом деле принадлежали местным жителям, которые были погребены как викинги.

Выделив ДНК из 442 скелетов викингов, захороненных в Европе и Гренландии, специалисты обнаружили, что в реальности многие викинги имели не светлые, а каштановые волосы. Кроме того, викинги имели не только скандинавское и шотландское происхождение, но также включали в себя выходцев из Азии и Южной Европы.

Так, скелеты мужчин из захоронения викингов на Оркнейских островах в Шотландии на самом деле не принадлежали чистокровным викингам, несмотря на то, что их похоронили с мечами и другими памятными вещами викингов.

Более того, выяснилось, что доля скандинавской ДНК среди жителей Великобритании составила до 6%, поскольку викинги также смешивались с людьми, живущими на землях, на которые совершались набеги.

Анализ ДНК также раскрыл, что четыре викинга, похороненные в Эстонии вместе с лодкой, были братьями, что указывает на то, что в экспедиционные группы скандинавских мореходов входили близкие родственники и жители одной деревни или небольшого города в Швеции.

Ученые считают, что скандинавские мореходы распространяли свою культуру, технологии, язык, верования и обычаи, поэтому викингами могли становиться люди, не имеющие генетического родства со скандинавами.

В тему: Летом 2016 года три археолога-любителя обнаружили среди поля в Дании величайшую в истории коллекцию золота викингов: семь браслетов (шесть золотых, один серебряный) эпохи викингов, датированные 10 веком. Общий вес золота в кладе составил около 900 граммов, и это самая большая находка золота викингов в Дании.

Осенью 2017 года ученые Уппсальского и Стокгольмского университетов выяснили, что обнаруженные у шведского озера Меларен останки скандинавского военачальника принадлежат женщине. Скелет был найден на территории древнего города Бирка, который в 800-975 годах был крупнейшим торговым центром викингов Швеции.

В октябре 2018 года в Норвегии под землей нашли на редкость хорошо сохранившуюся погребальную лодку викингов.

Тэги: история, ДНК, археология, наука, викинг

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