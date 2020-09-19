Ученые узнали кое-что интересное о древних викингах

Главное: Ученые из Великобритании и Дании провели анализ ДНК древних викингов и установили, что далеко не все они были скандинавами. В частности, в их захоронениях можно найти останки представителей Южной Европы и даже Азии.

Детали: Группа ученых из Кембриджского и Копенгагенского университетов выяснили, что на самом деле не все викинги были скандинавами. Как сообщает Lenta.ru, скелеты, найденные в некоторых известных захоронениях Шотландии, на самом деле принадлежали местным жителям, которые были погребены как викинги.

Выделив ДНК из 442 скелетов викингов, захороненных в Европе и Гренландии, специалисты обнаружили, что в реальности многие викинги имели не светлые, а каштановые волосы. Кроме того, викинги имели не только скандинавское и шотландское происхождение, но также включали в себя выходцев из Азии и Южной Европы.

Так, скелеты мужчин из захоронения викингов на Оркнейских островах в Шотландии на самом деле не принадлежали чистокровным викингам, несмотря на то, что их похоронили с мечами и другими памятными вещами викингов.

Более того, выяснилось, что доля скандинавской ДНК среди жителей Великобритании составила до 6%, поскольку викинги также смешивались с людьми, живущими на землях, на которые совершались набеги.

Анализ ДНК также раскрыл, что четыре викинга, похороненные в Эстонии вместе с лодкой, были братьями, что указывает на то, что в экспедиционные группы скандинавских мореходов входили близкие родственники и жители одной деревни или небольшого города в Швеции.

Ученые считают, что скандинавские мореходы распространяли свою культуру, технологии, язык, верования и обычаи, поэтому викингами могли становиться люди, не имеющие генетического родства со скандинавами.

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