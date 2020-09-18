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Новости > Стало известно точное число уголовных дел против Порошенко

Стало известно точное число уголовных дел против Порошенко

Агата Кловская
18.09.20 19:14
290
Стало известно точное число уголовных дел против Порошенко

Главное: На сегодняшний день правоохранительные органы открыли против бывшего президента Украины Петра Порошенко в общей сложности 58 уголовных дел.

Детали: Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков назвал число уголовных дел, возбужденных в отношении его подзащитного. Как сообщает «Украинская правда», на сегодняшний день речь идет о 58 производствах, однако на самом деле их может быть больше. «У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Опять же мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел», — заявил юрист на брифинге 18 сентября.

В свою очередь, его коллега Игорь Головань отметил, что некоторые из этих дел были сперва закрыты из-за отсутствия события преступления, но потом Печерский райсуд Киева открывал их снова.

В тему: 20 мая 2019 года бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

14 июля Портнов анонсировал скорое начало массовых задержаний чиновников времен президентства Петра Порошенко сразу после смены Генерального прокурора Украины. Как отметил Портнов, после снятия Луценко с должности, по стране прокатится «лавина» задержаний, которая будет «идти в геометрической прогрессии».

Полный перечень можно увидеть здесь.

В середине 2020 года Офис Генерального прокурора Украины закрыл три из этих производств из-за отсутствия состава преступления.

Тэги: Петр Порошенко, Киев, суд, уголовное дело, политика, криминал, Илья Новиков, новости Украины

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