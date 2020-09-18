Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > В УПЦ рассказали, не грех ли христианам покупать кошерные продукты

В УПЦ рассказали, не грех ли христианам покупать кошерные продукты

Александра Кудрявцева
18.09.20 16:40
395
В УПЦ рассказали, не грех ли христианам покупать кошерные продукты

Главное: Не существует запретов для христиан покупать и употреблять кошерную и халяльную пищу. Об этом рассказал архимандрит УПЦ.

Детали: Кошерная еда не является ритуальной пищей, как и халяльная.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал архимандрит Алипий (Светличный).

«Это просто продукты и блюда, которые позволено есть иудеям и мусульманам. То есть название является определением, что им можно это есть. Например, мы называем сочетание продуктов „постное“ или „скоромное“. И знаем, что постное можно вкушать в постные дни, а скоромное — в дни, когда нет поста», — объяснил архимандрит.

Он отметил, что раввины не совершают какие-то религиозные ритуалы над продуктами, потому что «раввин — только учитель, но не священник. Священники же (коганы) могут священнодействовать только при Храме, который сейчас разрушен».

«Раввин может подсказать или определить, какие продукты или блюда кошерные, т.е. разрешенные, а какие нет. Поэтому мнение, что кошерное — это что-то недопустимое для употребления христианами, совершенно не имеет под собой оснований», — подчеркнул архимандрит Алипий (Светличный).

В тему: В УПЦ рассказали, в каком возрасте воскреснут наши тела.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

18.09.20 09:09

Удар по коронавирусу с моря

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
16.09.20 09:06

«Динамо» начинает с АЗов

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«F*ck you, русиш»: как хасиды устроили в Умани собственную «народную республику»
18.09.20 18:41

«F*ck you, русиш»: как хасиды устроили в Умани собственную «народную республику»

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Клубный рейтинг УЕФА: «Шахтер» – 15-й, а «Динамо» – 31-е.

Клубный рейтинг УЕФА: «Шахтер» – 15-й, а «Динамо» – 31-е.
18.09.20 14:04
1076
Последние новости
18.09.20 16:49

Битва за Вишневое: Полищук против Гулиева
18.09.20 16:40

В УПЦ рассказали, не грех ли христианам покупать кошерные продукты
18.09.20 16:20

Управделами УПЦ объяснил, как доверие Богу помогает преодолеть жизненные вызовы
18.09.20 16:16

В Мьянме родился двухголовый ребенок
18.09.20 16:05

Украинские клубы узнали потенциальных соперников в Лиге Европы
18.09.20 15:59

У Трампа озвучили основное условие для помилования Ассанжа
18.09.20 15:13

Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку
Фото и Видео
В Мьянме родился двухголовый ребенок
В Мьянме родился двухголовый ребенок
В Мьянме родился двухголовый ребенок
В Мьянме родился двухголовый ребенок
Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку
Во Львове рядом с детской площадкой заметили гадюку
В Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе
В Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе
Бубка окончательно утратил статус рекордсмена
Бубка окончательно утратил статус рекордсмена
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
В Киеве чиновник Минюста продавал бизнесмену госдолжность за очень крупную сумму
Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео
Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео
В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета
В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета
Сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает
Сын Шуфрича угодил в ДТП в центре Киева. Виноватым себя не считает
В Кривом Роге в частном доме поселилась гадюка
В Кривом Роге в частном доме поселилась гадюка
В сумской школе во время урока на детей упало окно. Раны пришлось зашивать
В сумской школе во время урока на детей упало окно. Раны пришлось зашивать
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.