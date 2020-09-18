Украинские клубы узнали потенциальных соперников в Лиге Европы

Главное: Состоялась жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги Европы. Своих соперников узнали «Десна» и «Колос».

Детали: Украинские команды «Десна» (Чернигов) и «Колос» (Ковалевка) узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Напомним, в следующий четверг украинцев ждет третий квалификационный этап: «Колос» сыграет в гостях с хорватской «Риекой», а «Десна» отправится в Германию к «Вольфсбургу».

В случае успеха через неделю соперником «Десны» может стать победитель пары «Санкт-Галлен» (Швейцария) – АЕК (Греция), а «Колоса» – сильнейший в противостоянии «Копенгаген» (Дания) – «Пяст» (Польша).

В тему: 16 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов писал, что «Динамо» начинает с АЗов.