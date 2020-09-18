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Новости > У Трампа озвучили основное условие для помилования Ассанжа

У Трампа озвучили основное условие для помилования Ассанжа

Александр Панько
18.09.20 15:59
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У Трампа озвучили основное условие для помилования Ассанжа

Главное: Адвокат создателя WikiLeaks утверждает, что представители президента США в лондонском суде заявили о готовности Дональда Трампа помиловать Джулиана Ассанжа в обмен на информацию о взломщиках серверов Демократической партии в 2016 году.

Детали: Президент США Дональд Трамп готов помиловать создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он назовет источник взлома, в результате которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году. Как сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Дженнифер Робинсон, с таким предложением в суде Лондона 18 сентября выступили представители США Дейна Рорабахер и Чарльз Джонсон, известный своими тесными связями с кампанией Трампа.

«Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабахером, заключалось в том, чтобы г-н Ассанж определил источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на какую-то форму помилования», — рассказала Робинсон.

В тему: 16 августа 2012 года власти Эквадора приняли решение предоставить убежище основателю скандально известного сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. «Правительство рассмотрело все факты и аргументы, представленные Ассанжем. Он может быть жертвой политического преследования», — заявил министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо.

В июле 2018 года СМИ сообщили, что президент Эквадора Ленин Морено потребовал, чтобы Ассанж покинул здание посольства.

11 апреля 2019 года полиция Великобритании арестовала основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это произошло в посольстве Эквадора в Великобритании, где он провел почти 7 лет в качестве беженца.

Осенью 2019 года правозащитник Крейг Мюррей заявил о том, что Ассанжа в британской тюрьме пытают.

Справка: Джулиан Ассанж — гражданин Австралии в середине июня явился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища. Он подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы имевших место в августе 2010 года. В ноябре того же года шведские правоохранительные органы объявили его в международный розыск, чтобы иметь возможность допросить.

Ассанжа задержали в Лондоне в декабре 2010 года. Формально Швеция не предъявила ему никаких обвинений, а европейский ордер на арест, который и послужил основанием к судебному разбирательству, стал следствием отказа явиться в полицию для дачи показаний и решения покинуть Швецию и уехать в Британию.

При этом сам Ассанж и его адвокаты опасаются, что в случае выдачи в Швецию его экстрадиции могут добиться США, где ему может грозить наказание вплоть до смертной казни.При этом сам Ассанж и его адвокаты опасаются, что в случае выдачи в Швецию его экстрадиции могут добиться США, где ему может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Громкий скандал вокруг портала WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В конфиденциальных материалах, выложенных на сайте 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров. До этого WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов о действиях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

Тэги: суд, WikiLeaks, Великобритания, мир, Джулиан Ассанж, помилование, Дональд Трамп

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