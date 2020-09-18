Стало известно, когда и сколько Украина заплатит по международным долгам

Главное: Стало ясно, сколько Украина заплатит по долгам. Данные публикует НБУ.

Детали: Стало ясно, сколько и когда наша страна заплатит по внешним долгам. Данные публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор предоставил календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2020 года.

Отмечается, что пиковые для нашей страны выплаты придутся на IV квартал.

В сообщении сказано, что украинское правительство, НБУ, предприятия и банки за IV квартал 2020 года должны выплатить 5,587 миллиарда долларов, из которых 71 миллионов долларов составляет долг МВФ.

Также следует выплатить 2,444 миллиарда гривен нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

В то же время, в 2021 году потребуется выплатить по долгам уже 15,602 миллиарда долларов, из которых 11,158 миллиарда долларов – основанная сумма долга, а 4,444 миллиарда долларов – начисленные проценты.

В НБУ говорят, что пиковые выплаты приходятся на I квартал 2021 года (4,691 миллиарда долларов) и III квартал 2021 года (5,734 миллиарда долларов).

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