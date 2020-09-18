Главные новости за 18 сентября 2020 года

— Очередной народный депутат Украины заразился коронавирусом. Диагноз подтвердился у «слуги народа» Сергея Нагорняка.

— Падение курса гривны прекратилось. Доллар и евро немного подешевели.

— Ночью в Киеве обстреляли автомобиль помощника народного депутата от «Слуги народа» Марьяны Безуглой. Произошло все на улице Героев Сталинграда, 12-а в Оболонском районе столицы.

— В Украине бушевала непогода. Вернулись проливные дожди и ветер.

— Шведский атлет окончательно лишил украинского прыгуна с шестом Сергея Бубку звания рекордсмена. На турнире в Риме он побил рекорд, который держался более 26 лет.

— Необычный случай произошел в одной из больниц столицы Мьянмы — там родился ребенок с двумя головами. При этом у него один набор всех органов.