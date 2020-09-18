Лауреатами Шнобелевской премии впервые стали украинские ученые. Правда, из Австралии

Главное: Украинские ученые из Австралии стали лауреатами пародийной Шнобелевской премии в этом году. Они изучили зависимость поведения червей от высокочастотных колебаний.

Детали: Украинский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию этого года за изучение поведения тела червей под воздействием вибрации. Как сообщает «Украинская правда_Жизнь», ученые, которые работают в Технологическом Университете Суинберн в Австралии, доказали, что вибрации заставляют дождевых червей формировать узоры, похожие на те, что в аналогичных условиях оставляют капли воды.

По словам исследователей, полученная награда стала для них настоящим сюрпризом. «Мы не планировали решить какой-нибудь конкретный вопрос или научную проблему. Я решил создать вибрацию с помощью динамика, поэтому запустил несколько инструментальных звуковых сигналов. И они начали двигаться, как вода», — рассказывает Максимов.

Сейчас ученые изучают потенциальное применение результатам этого исследования. В частности, они считают, это может быть полезно в нейробиологии, как неинвазивный метод изучения мозговых импульсов, а также в робототехнике для имитации движений червей.

По данным журналиста Кирилла Лукеренко, за свою работу Максимов и Потоцкий получили бумажные призы и купюры в 10 трлн зимбабвийских долларов.

Отметим, что лауреатами Шнобелевской премии в этом году стали также президенты девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана. Им присудили награду в категории «Медицинское образование» за то, что они «научили мир тому, что политики во время пандемии могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора».

В категории «Мир» премию получили правительства Индии и Пакистана. Премию по экономике получили ученые, которые попытались выявить взаимосвязь между благосостоянием и числом поцелуев жителей страны. Шнобелевскую премию по психологии выдали представителям Канады и США «за исследование связи формы бровей и нарциссизма».

30-я церемония вручения премии из-за пандемии прошла онлайн в США в четверг, 17 сентября в Гарвардском университете, США.

В тему: Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия — пародийная награда на престижную Нобелевскую премию. Вручается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Премия учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований» в 1991 году. Премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.