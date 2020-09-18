На Херсонщине женщина попалась на удочку мошенницы, отдав ей очень крупную сумму

Главное: В Херсонской области в городе Железный Порт местная жительница стала жертвой мошенницы. Она потеряла 255 тысяч гривен.

Детали: Жительница села Железный Порт Херсонской области по телефону «сняла порчу» и отдала за это все свои сбережения. Объявления о помощи целительницы она нашла в одной из херсонских газет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Херсонской области.

Женщина сама позвонила по указанному в объявлении номеру, откровенно ответила на все вопросы и получила от «прорицательницы» вердикт — на семью наложена достаточно серьезная порча.

Целительница предложила свою помощь. Потерпевшая согласилась и в течение месяца несколькими транзакциями переводила на счет знахарки деньги. В общем женщина отдала ей за «снятие порчи» 255 тысяч гривен. И только сейчас она поняла, что стала жертвой мошенницы.

Полиция разыскивает злоумышленницу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В тему: В начале сентября житель Луганска обманул киевлянку и незаконно завладел 5 тысячами долларов. При этом он использовал довольно популярный мошеннический метод.