Клубный рейтинг УЕФА: «Шахтер» – 15-й, а «Динамо» – 31-е.

Главное: Опубликован свежий клубный рейтинг УЕФА. Стало известно, какие места в нем занимают украинские команды.

Детали: Опубликован свежий клубный рейтинг, который составляют в УЕФА. Украинские команды узнали свои позиции.

Топ возглавляет выигравшая Лигу чемпионов мюнхенская «Бавария» (111 очков). Далее идут «Барселона» (106) и «Реал» (105).

Донецкий «Шахтер» занимает в рейтинге 15-е место (69 очков), киевское «Динамо» – 31-е (40), луганская «Заря» – 98-е (14), черниговская «Десна», ковалевский «Колос», полтавская «Ворскла», «Александрия» и «Мариуполь» занимают места в диапазоне 185-190-е (у них всего по 2-5,5 очка).

Топ клубов Европы:

Читайте также: «Динамо» начинает с АЗов.

В тему: 18 сентября 2020 года мы писали, что Украина сохранила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этому помогли победы «Динамо» и «Колоса».