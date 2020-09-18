Футбольным болельщикам на заметку: интересный Telegram-канал от авторов «Фразы»

Главное: Где футбольному болельщику найти оперативную и эксклюзивную информацию? Интересный Telegram-канал от известных журналистов.

Детали: Telegram-канал ШАХ и ШАХ, который ведут авторы «Фразы» – известный спортивный журналист Андрей Шахов и его сын Андрей Шахов-младший, – стремительно набирает популярность среди футбольных болельщиков. Он уже вплотную приблизился к отметке в 2 тысячи подписчиков.

Андрей Шахов, регулярно пишущий нам о матчах киевского «Динамо» и сборной Украины, и его сын, сделавший для нашего сайта немало классных интервью, ежедневно наполняют свой канал интересной и часто эксклюзивной информацией из жизни киевского клуба, а также публикуют резонансные новости на самые горячие темы.

Предлагаем вам подписаться на канал ШАХ и ШАХ, чтобы знать об украинском футболе еще больше!

В тему: 16 сентября 2020 года Андрей Шахов писал, что «Динамо» начинает с АЗов.