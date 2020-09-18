«Динамо» и «Колос» очень помогли Украине

Главное: Украина сохранила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этому помогли победы «Динамо» и «Колоса».

Детали: Благодаря победами киевского «Динамо» и ковалевского «Колоса» в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы, Украина сохранила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА, место в которой влияет на представительство страны в турнирах. Появился свежий рейтинг.

Украина осталась на двенадцатой позиции: победы наших команд принесли в общий зачет по 0,3 балла, а донецкий «Шахтер», попав в групповой раунд Лиги чемпионов, добавил еще 0,8 балла.

В итоге на старте сезона наша страна уже взяла 1,4 балла и теперь может попытаться обойти Турцию и Австрию.

Таблице коэффициентов УЕФА на 18.09.2020:

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что «Колос» одержал историческую победу в Греции.

16 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов писал о том, что «Динамо» начинает с Азов.