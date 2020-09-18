Цены на нефть поползли вверх: названа причина

Главное: Нефть снова дорожает. Названа причина.

Детали: Мировые цены на нефть снова выросли. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов в пятницу, 18 сентября.

Так, сегодня ноябрьские фьючерсы марки Brent дорожали на 0,44 доллара – до 43,74 долларов за баррель. Кроме этого на 0,45 доллара укрепились октябрьские фьючерсы «легкой» WTI – до 41,42 доллара за баррель.

Финансисты также отметили, что спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет 2,32 доллара.

Эксперты связывают рост цен на черное золото с тем, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи, быть готовыми к жестким мерам по стабилизации рынка.

Добавим, что сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи были продлены до конца этого года.

В тему: 16 сентября 2020 года мы писали, что эксперты заявили, что мировой рынок нефти ждет коллапс.