В Киеве обстреляли авто помощника «слуги народа»

Главное: Ночью в Киеве обстреляли автомобиль помощника народного депутата от «Слуги народа» Марьяны Безуглой. Произошло все на улице Героев Сталинграда, 12-а в Оболонском районе столицы.

Детали: Накануне, 17 сентября, ночью в Киеве неизвестные повредили автомобиль помощника народного депутата от «Слуги народа» Марьяны Безуглой Кукса Дениса. Об этом «Вестям» сообщил источник в городской полиции.

Как сообщили в полиции, неизвестный совершил несколько выстрелов по авто Dodge, который находился на улице Героев Сталинграда, 12-а в Оболонском районе.

«Камеры видеонаблюдения отсутствуют. Видеорегистраторы на соседних машинах также отсутствуют, в связи с тем, что транспортное средство находилось на тротуаре», — говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля нашли три металлических шарика. Источник отмечает, что предположительно выстрел был осуществлен из устройства типа «рогатка», как «возмездие» за то, что потерпевший оставил машину на тротуаре, в результате чего пешеходы не могли нормально передвигаться.

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