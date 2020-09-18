Минувшей ночью в Киеве произошел смертельный пожар

Главное: Ночью в Киеве произошел пожар. Погиб человек.

Детали: В ночь на пятницу, 18 сентября, на киевской Троещине произошла трагедия. Как говорят столичные спасатели, по улице Закревского,71 горела квартира на четвертом этаже высотки.

В результате ЧП погиб человек. Еще один житель квартиры госпитализирован.

Площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров.

Огонь тушили четыре пожарные машины.

Причины возгорания не уточняются.

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу.