Минувшей ночью в Киеве произошел смертельный пожар

Главное: Ночью в Киеве произошел пожар. Погиб человек.
Детали: В ночь на пятницу, 18 сентября, на киевской Троещине произошла трагедия. Как говорят столичные спасатели, по улице Закревского,71 горела квартира на четвертом этаже высотки.
В результате ЧП погиб человек. Еще один житель квартиры госпитализирован.
Площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров.
Огонь тушили четыре пожарные машины.
Причины возгорания не уточняются.
В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу.