В Киеве массово штрафуют руководителей общежитий за несоблюдение карантина

Главное: В Киеве 40 руководителей общежитий были оштрафованы на 34 тысячи гривен. Случилось это из-за несоблюдения карантинных требований.

Детали: В Киеве суды удовлетворили административные протоколы в отношении около 40 руководителей столичных общежитий из-за несоблюдения карантинных требований. Их оштрафовали на 34 тысячи гривен. Об этом заявил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, сейчас в столице в зоне риска находятся именно общежития.

«Сегодня составлено около 40 протоколов на администрации общежитий. Вчера мы получили данные с судов, они положительно розглянулись. На тех руководителей, которые не соблюдают правила (карантина) наложены штрафные санкции в размере 34 тысяч гривен», — сказал Рубан.

В тему: В результате проверки киевских студенческих общежитий было установлено, что 64% из них не соблюдают карантинный режим в полной мере.

Почти половина студенческих общежитий в Украине не соблюдают ограничения при карантине. Именно эти помещения с начала карантина и до сих пор, по прогнозам эпидемиологов, являются едва ли не лучшим распространителем коронавируса.