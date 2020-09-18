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Новости > В хмельницком детсаду 2-летний ребенок выпал из окна и тяжело травмировался

В хмельницком детсаду 2-летний ребенок выпал из окна и тяжело травмировался

Автор: «Фраза»
18.09.20 10:41
524
В хмельницком детсаду 2-летний ребенок выпал из окна и тяжело травмировался

Главное: В одном из детских садов в Хмельницком произошло ЧП. Там двухлетний ребенок выпал из окна и тяжело травмировался.

Детали: В Хмельницком двухлетний ребенок выпал из окна детского сада на асфальт и тяжело травмировался. Об этом сообщает «Суспільне».

В Хмельницкой городской детской больнице рассказали, что у двухлетнего малыша закрытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа.

По словам детского нейрохирурга Игоря Бойко, ребенка госпитализировали 16 сентября. Сейчас он находится в реанимационном отделении, ему проводят контрольное дообследование и уточнение диагнозов.

«Состояние ребенка средней тяжести, даже между средней тяжести и тяжелым, но относительно стабильное», — сказал Бойко.

Воспитательница Светлана Угольник, во время работы которой в группе и произошел инцидент, от комментариев отказалась. Только отметила, что виновной в случившемся себя не считает.

По словам заведующей детсадом, все произошло за считанные минуты. В то время, как ребенок выпал, воспитатель стояла в промежутке между дверью группы и дверью раздевалки, отдавала малышей родителям. Двое родителей, которые забирали детей, подтвердили, что ребенка никто не толкал.

Заведующая уточнила, что окна в группе были закрыты, по крайней мере, должны быть закрыты, поэтому как выпал ребенок, она не понимает. Надеется, это все обстоятельства случившегося установят следователи полиции.

В тему: В начале февраля 2019 года в Киеве ребенок выпал с шестого этажа и чудом выжил.

2 мая вечером в одном из общежитий Житомира произошло ЧП: с балкона девятого этажа выпал ребенок. К счастью он остался жив.

В конце июня нынешнего года на Житомирщине 3-летняя девочка выпала с девятого этажа, пока родители были на кухне.

В конце августа в Ивано-Франковске из окна квартиры на седьмом этаже выпал двухлетний мальчик. Спасти его не удалось.

В Одессе 4-летний мальчик вылез на подоконник в спальне, оперся на москитную сетку и выпал. В это время его мама была на кухне.

Тэги: общество, происшествие, детский сад, ребенок, Хмельницкий, новости Украины

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