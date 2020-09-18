От обрушившейся накануне непогоды пострадали жители трех областей Украины

Главное: В Украине бушевала непогода. Вернулись проливные дожди и ветер.
Детали: В четверг, 17 сентября, на Украину обрушилась непогода. Стало известно о ее последствиях.
Как сообщает сегодня утром ГСЧС, сильный ветер и ливни привели к тому, что 291 населенный пункт в трех областях страны остался без электричества.
Спасатели говорят, что это произошло в результате срабатывания системы защиты линий электропередач.
Уточняется, что 206 населенных пунктов было обесточено в Черниговской области, 73 – в Киевской и еще двенадцать – в Житомирской.
Сейчас проходят восстановительные работы усилиями специалистов облэнерго.
Синоптики обещают, что с уик-энда непогода в Украине стихнет.
В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что на следующей неделе в Украину придет бабье лето.