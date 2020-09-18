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Новости > В начале следующей недели погода очень порадует киевлян

В начале следующей недели погода очень порадует киевлян

Агата Кловская
18.09.20 09:34
152
В начале следующей недели погода очень порадует киевлян

Главное: Погода порадует жителей Киева на следующей неделе. Появился прогноз синоптиков.

Детали: В начале следующей недели, 21-21 сентября, погода порадует жителей Киева и области. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики обещают, что пришедшие в украинскую столицу дожди стихнут еще в грядущий уик-энд, после чего начнется небольшое потепление.

Днем воздух прогреется до 22-25 тепла, а ночью будет плюс 8-11.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что на следующей неделе в Украину придет бабье лето.

Тэги: Киев, общество, погода, Киевская область, погодные условия, синоптики, новости Украины

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