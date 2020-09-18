В начале следующей недели погода очень порадует киевлян

Главное: Погода порадует жителей Киева на следующей неделе. Появился прогноз синоптиков.

Детали: В начале следующей недели, 21-21 сентября, погода порадует жителей Киева и области. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики обещают, что пришедшие в украинскую столицу дожди стихнут еще в грядущий уик-энд, после чего начнется небольшое потепление.

Днем воздух прогреется до 22-25 тепла, а ночью будет плюс 8-11.

Карта погоды:

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что на следующей неделе в Украину придет бабье лето.