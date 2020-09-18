Гривна прекратила свое затяжное падение

Главное: Падение курса гривны прекратилось. Доллар и евро немного подешевели.

Детали: В пятницу, 18 сентября, снижение курса украинской гривны прекратилось. Об этом сообщает Национальный банк.

Отметим, что цена нашей валюты падала с конца прошлой недели.

Сегодня финансовый регулятор на одну копейку снизил стоимость американского доллара – до 28,11 гривен.

При этом сразу на двадцать две копейки подешевел евро – до 33,17 гривен.

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В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что гривна еще немного просела.