Лига Европы: «Колос» одержал историческую победу в Греции

Главное: Сегодня в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы коваливский «Колос» на выезде играл против греческого «Ариса». Подопечные Руслана Костышина выиграли со счетом 2:1.

Детали: Сегодня, 17 сентября, в Европе состоялись поединки второго квалификационного раунда розыгрыша Лиги Европы. Коваливский «Колос» на этой стадии играл на выезде против греческого «Ариса».

Несмотря на то, что для украинской сельской команды это был дебют в еврокубках, подопечные Руслана Костышина ничуть не испугались. Более того, именно они в основном создавали опасные моменты у ворот греков. Уже на 22-й минуте Зозуля имел великолепный шанс для взятия ворот после навеса с левого фланга в исполнении Новака, но банально не попал по мячу. А еще через десять минут Антюх, войдя в штрафную соперника, сделал опасный прострел, но Смирный в падении головой не сумел переиграть голкипера.

Но едва началась вторая половина встречи, как украинцы вышли вперед. Задоя навесил со штрафного с левого фланга, мяч долетел до дальнего угла вратарской, откуда набежавший Новак головой нанес точный удар — 1:0. Не прошло и десяти минут, как Бруну Гама сравнял счет, но еще через семь минут Антюх точным ударом снова вывел «Колос» вперед.

До финального свистка греки атаковали большими силами, но опасные моменты возникали именно у их ворот. Но то мяч полетит мимо, то свою команду выручит голкипер — забить больше игрокам из Коваливки не удалось. Зато отменный шанс уже в компенсированное арбитром время имели греки — из убойной позиции пробивал Манчини, благо — мимо.

В итоге — историческая победа «Колоса» в еврокубках со счетом 2:1.

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