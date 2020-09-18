«Слуга народа» подхватил коронавирус

Главное: Очередной народный депутат Украины заразился коронавирусом. Диагноз подтвердился у «слуги народа» Сергея Нагорняка.

Детали: Народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест. Об этом он сообщил «РБК-Украина».

Нардеп отметил, что чувствует себя хорошо.

«Да, подтвердился. Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею», — рассказал Нагорняк.

В тему: Народного депутата, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко 25 августа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О болезни Юлии Тимошенко стало известно накануне Дня независимости, 23 августа.

Всего же коронавирусной болезнью COVID-19 заболели более двух десятков народных депутатов и 7 работников аппарата ВРУ.