На Одесщине в разборку двух школьниц вмешалась мама одной из них. Делом занялась полиция

Главное: В одной из школ в Одесской области повздорили две ученицы. В разборку вмешалась мама одной из них — теперь разбирается полиция.

Детали: В Одесской области в школе города Раздельная решили выяснить отношения девочки-подростки. На перемене между уроками 16 сентября две ученицы сцепились между собой, сообщает «Голос».

По информации издания, на выручку подоспела мать одной из участниц драки. Женщина пришла в школу за дочерью и стала случайным свидетелем происшествия.

«Конфликт случился между ученицами, 2005 и 2006 годов рождения. Он возник из-за якобы распространения сплетен в социальных сетях. Ссора переросла в драку, в которую вмешалась мать одной из участниц, став, таким образом, соучастницей инцидента», — сообщили в полиции.

Сейчас обе стороны обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. В школе работают инспекторы ювенальной превенции. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация действиям каждого из участников инцидента. Случившееся может повлечь административную и уголовную ответственность.

В тему: В апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

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