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Новости > На Одесщине в разборку двух школьниц вмешалась мама одной из них. Делом занялась полиция

На Одесщине в разборку двух школьниц вмешалась мама одной из них. Делом занялась полиция

Агата Кловская
18.09.20 09:10
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На Одесщине в разборку двух школьниц вмешалась мама одной из них. Делом занялась полиция

Главное: В одной из школ в Одесской области повздорили две ученицы. В разборку вмешалась мама одной из них — теперь разбирается полиция.

Детали: В Одесской области в школе города Раздельная решили выяснить отношения девочки-подростки. На перемене между уроками 16 сентября две ученицы сцепились между собой, сообщает «Голос».

По информации издания, на выручку подоспела мать одной из участниц драки. Женщина пришла в школу за дочерью и стала случайным свидетелем происшествия.

«Конфликт случился между ученицами, 2005 и 2006 годов рождения. Он возник из-за якобы распространения сплетен в социальных сетях. Ссора переросла в драку, в которую вмешалась мать одной из участниц, став, таким образом, соучастницей инцидента», — сообщили в полиции.

Сейчас обе стороны обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. В школе работают инспекторы ювенальной превенции. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация действиям каждого из участников инцидента. Случившееся может повлечь административную и уголовную ответственность.

В тему: В апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

В январе 2019 года под Киевом девятиклассница стала жертвой школьного «буллинга».

В марте минувшего года в Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео.

В начале февраля нынешнего года в Киеве на жилмассиве Борщаговка зафиксирован очередной случай школьного буллинга. Там старшие девочки избили девятиклассницу, снимая весь процесс на видео.

В конце февраля на Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня.

В апреле нынешнего года под Киевом две юные девушки избили 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское. Конфликт произошел из-за парня.

В середине августа нынешнего года в одном из сел во Львовской области девушки-подростки жестоко избили сверстницу.

В конце августа в Никополе девочки-подростки жестоко избили ровесницу.

Тэги: полиция, общество, школа, девочки, разборка, новости Украины

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