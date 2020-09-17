Миллиардеру из Китая запретили тратить деньги на роскошь из-за долга в 50 тыс. долларов

Главное: Китайского миллиардера Чень Фэна лишили права распоряжаться деньгами по собственному усмотрению. Это произошло из-за больших долгов бизнесмена.

Детали: Суд запретил китайскому миллиардеру, главе туристического и финансового конгломерата HNA Чень Фэну тратить деньги на роскошную жизнь. Как сообщает Lenta.ru, под запрет попали все траты, которые не являются необходимыми для жизни и работы.

В частности, он не имеет права летать первым классом, останавливаться на дорогих курортах и в люксовых отелях. Ему запрещено делать дома дорогостоящий ремонт. В противном случае он должен получить специальное разрешение.

Формальной причиной таких жестких ограничений стало игнорирование решения суда, вынесенного в марте текущего года по итогам разбирательства с одним из инвесторов финансовой онлайн-платформы Jubaohui, принадлежащей компании. В соответствии с ним HNA должна была в течение 10 дней выплатить истцу долг с процентами, однако не сделала этого.

В итоге к сентябрю 2020 года компания задолжала по этому иску $50 тыс.

Однако, помимо этого, известно, что у HNA образовалась задолженность в десятки миллиардов долларов после приобретения дорогой недвижимости и доли в таких компаниях, как сеть отелей Hilton, Deutsche Bank и авиаперевозчик Virgin Australia. При этом, чтобы расплатиться, компания снова использовала деньги, взятые в долг.

В результате Чень Фэн начал распродавать активы и привлек внимание китайских властей. В свою очередь, это вызвало обеспокоенность у инвесторов по поводу возможностей HNA обслуживать долги, в результате чего стоимость заимствований на международном рынке для нее резко выросла. Ситуация стала настолько плохой, что компания даже попыталась занять средства у собственных сотрудников, но не добилась успеха.

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