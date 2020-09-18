Испанцы составили список полезных продуктов, которые мешают похудеть

Главное: Появился список продуктов, которые мешают похудеть. При этом можно говорить об их пользе.

Детали: Испанские эксперты пояснили, какие низкокалорийные и даже полезные продукты не стоит употреблять тем, кто сидит на диете. Об этом сказано в их отчете.

Диетологи говорят, что в некоторые условно полезные продукты зачастую добавляют сахар, что делает их вредными для здоровья.

Cоветуют исключить из рациона подсластители, которые приводят к повышению уровня глюкозы в крови и могут изменить кишечный микробиом.

Среди таких продуктов – хлопья, которые многие едят на завтрак.

Эксперты отмечают: «Они не содержат клетчатки. Аналогичная ситуация и со злаковыми батончиками».

Исключение составляет продукт из цельного зерна.

Также к продуктам, которые помешаю похудеть, причислили смузи: отмечается, что употребление более пяти порций в неделю может привести к сердечнососудистым заболеваниям.

Диетологи предупредили: «В готовой томатной пасте также содержится большое количество сахара, поэтому, по словам диетолога, лучше приготовить ее дома».

Кроме этого стоит помнить о высокой калорийности сухофруктов – отсутствие воды приводит к концентрации сахара.

Специалисты сообщают: «Требуется также следить за количеством бальзамического уксуса в рационе, так как в ста граммах продукта содержится 22 грамма сахара и 110 калорий. А соевый соус, как напомнила Леон, еще более калорийный: в ста граммах аж 275 калорий».

Людям напоминают: «Во многих готовых соевых соусах содержится большое количество соли».

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