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Новости > Львовский мусор снова начали замечать далеко за пределами региона

Львовский мусор снова начали замечать далеко за пределами региона

Александр Панько
17.09.20 12:51
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Львовский мусор снова начали замечать далеко за пределами региона

Главное: В Винницкой области полиция задержала автомобиль с 20 тоннами бытовых отходов из Львова. Как утверждается, у с. Людавка были обнаружены другие захоронения мусора, возможно, также происхождением из Львовской области.

Детали: Ночью 16 сентября вблизи села Новоселица Жмеринского района Винницкой области был задержан грузовик из Львовской области. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, внутри находилось более 20 т бытовых отходов, которые должны были быть разгружены на свалке возле села Людавка.

Также при осмотре местного полигона обнаружили захоронения мусора, вероятно, также из Львовской области.

Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства правонарушения и причастных к нему лиц. Нарушителей ждет штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В тему: 28 мая 2016 года на городской свалке Львова начался пожар, в результате которого погибли трое спасателей МЧС.

1 июня она была закрыта. После этого львовский мусор начали вывозить в другие регионы, однако, вскоре Николаев перестал его принимать. После этого в заповеднике «Древлянский», который находится в Народичском районе Житомирской области, обнаружили масштабный вывоз и сброс бытовых отходов, отходы были завезены из Львовской области. Также в городе Борисполь под Киевом активисты зафиксировали незаконную выгрузку мусора.

В ночь на 9 марта 2017 года в селе Молога Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестные без разрешения выгрузили на свалке восемь фур мусора из Львова. Похожая ситуация сложилась в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Тэги: Львов, мусор, криминал, Винницкая область, Национальная полиция Украины, новости Украины, Новоселица, Людавка

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