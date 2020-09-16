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Новости > Ученые выяснили, что цинизм, раздражительность и сарказм до добра не доведут

Ученые выяснили, что цинизм, раздражительность и сарказм до добра не доведут

Агата Кловская
16.09.20 21:20
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Ученые выяснили, что цинизм, раздражительность и сарказм до добра не доведут

Главное: Американские ученые обнаружили непосредственную связь между раздражительностью людей и уровнем их смертности от инфаркта.

Детали: Ученые Университета Теннесси в Ноксвилле (США) установили, что пациенты, которые обладают такими чертами характера, как саркастичность, цинизм, обидчивость и раздражительность, чаще умирают от сердечного приступа.

Как сообщает Lenta.ru, в ходе исследования, в котором принял участие 2321 человек в возрасте около 67 лет, переживший сердечный приступ, специалисты измерили уровень враждебности, который учитывает частоту положительных и негативных аффектов и используется для диагностики расстройств поведения. При этом 68% добровольцев составляли мужчины, а 57% участников эксперимента часто демонстрировали враждебное поведение.

Выяснилось, что частые негативные аффекты являлись предиктором смерти от второго сердечного приступа вне зависимости от пола, образования, семейного положения, наличия гипертонии и диабета, а также курения. Кроме того, по данным ученых, саркастичность, цинизм и другие подобные черты личности свойственны пациентам с острым коронарным синдромом.

При этом, как именно уровень враждебности влияет на организм, пока остается невыясненным.

В тему: По данным американских ученых, у находящихся в браке людей риск инфаркта ниже, чем у тех, кто прошел через развод.

В то же время шведские ученые выяснили, что в канун новогодних и других праздников значительно увеличивается риск сердечных приступов из-за эмоционального стресса.

Тэги: США, медицина, здоровье, наука, инфаркт, обида, исследование, цинизм

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