Одиозный активист-бизнесмен рвется в столичные депутаты от «Слуги народа», – СМИ

Одиозный общественный активист Юрий Федоренко идет в депутаты горсовета в Киеве от партии «Слуги Народа». Как сообщает FromUA со ссылкой на КомPRомат,

«Редколлегия нашего издания уже занималась разработкой братьев Горовых и их схематоза в ГАСИ поэтому, когда мы увидели в составе возможных кандидатов в депутаты горсовета столицы Федоренко, порядком удивились. И вот почему.

О братьях Горовых не слышал уже, наверное, только ленивый. Это те самые „славные ребята“, которые, по многим источникам в СМИ, были „смотрящими“ за ГАСИ и Госгеокадастром при премьер-министре Владимире Гройсмане.

Это те самые Горовые, которые разработали всем известную схему „5 долларов за квадрат“, без уплаты которых ни один объект не принимался и не вводился в эксплуатацию. В этой схеме участвовал и наш Федоренко, который, по своей сути, был „кассиром“ и передатчиком полученного нала наверх», — пишет издание.

Как утверждают журналисты со ссылкой на одного из бывших сотрудников ГАСИ Аркадия Н., который убедительно просил не указывать фамилию, Федоренко был вхож и часто появлялся в здании ГАСИ, и все якобы смеялись, что он у них как «штатный сотрудник» и «пора бы его уже как-то легализировать, дав должность хотя бы советника».

«Федоренко отвечал за самую грязную работу в этой схеме — он встречался с застройщиком и принимал „входной билет“, который потом передавал дальше. Кстати, интересно, что этот человек — не только коррумпирован, но и не честен — по данным нашего бесценного источника в ГАСИ, Федоренко даже „приземлял“ себе полученные гонорары, и последнее время обманывал своих патронов, „докладывая“ о меньшей, нежели по факту, квадратуре „оплаченного“ объекта и кладя в карман маржу.

К слову, когда лавочка с ГАСИ у Горовых прикрылась, Федоренко не растерялся, и начал заниматься креативным вымогательством — создавал застройщикам в Киеве искусственные проблемы в виде митингов и протестов активистов своей подконтрольной организации, а потом выходил на переговоры с владельцами строек, чтобы получить лакомый кусок в виде квартиры. Ценный кадр, опытный, тут ничего не скажешь», — пишет FromUA.