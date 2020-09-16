Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Одиозный активист-бизнесмен рвется в столичные депутаты от «Слуги народа», – СМИ

Одиозный активист-бизнесмен рвется в столичные депутаты от «Слуги народа», – СМИ

Автор: «Фраза»
16.09.20 19:27
139
Одиозный активист-бизнесмен рвется в столичные депутаты от «Слуги народа», – СМИ

Одиозный общественный активист Юрий Федоренко идет в депутаты горсовета в Киеве от партии «Слуги Народа». Как сообщает FromUA со ссылкой на КомPRомат,

«Редколлегия нашего издания уже занималась разработкой братьев Горовых и их схематоза в ГАСИ поэтому, когда мы увидели в составе возможных кандидатов в депутаты горсовета столицы Федоренко, порядком удивились. И вот почему.

О братьях Горовых не слышал уже, наверное, только ленивый. Это те самые „славные ребята“, которые, по многим источникам в СМИ, были „смотрящими“ за ГАСИ и Госгеокадастром при премьер-министре Владимире Гройсмане.

Это те самые Горовые, которые разработали всем известную схему „5 долларов за квадрат“, без уплаты которых ни один объект не принимался и не вводился в эксплуатацию. В этой схеме участвовал и наш Федоренко, который, по своей сути, был „кассиром“ и передатчиком полученного нала наверх», — пишет издание.

Как утверждают журналисты со ссылкой на одного из бывших сотрудников ГАСИ Аркадия Н., который убедительно просил не указывать фамилию, Федоренко был вхож и часто появлялся в здании ГАСИ, и все якобы смеялись, что он у них как «штатный сотрудник» и «пора бы его уже как-то легализировать, дав должность хотя бы советника».

«Федоренко отвечал за самую грязную работу в этой схеме — он встречался с застройщиком и принимал „входной билет“, который потом передавал дальше. Кстати, интересно, что этот человек — не только коррумпирован, но и не честен — по данным нашего бесценного источника в ГАСИ, Федоренко даже „приземлял“ себе полученные гонорары, и последнее время обманывал своих патронов, „докладывая“ о меньшей, нежели по факту, квадратуре „оплаченного“ объекта и кладя в карман маржу.

К слову, когда лавочка с ГАСИ у Горовых прикрылась, Федоренко не растерялся, и начал заниматься креативным вымогательством — создавал застройщикам в Киеве искусственные проблемы в виде митингов и протестов активистов своей подконтрольной организации, а потом выходил на переговоры с владельцами строек, чтобы получить лакомый кусок в виде квартиры. Ценный кадр, опытный, тут ничего не скажешь», — пишет FromUA.

Тэги:

Комментарии

Статьи

16.09.20 09:20

Деды зиговали

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
16.09.20 09:06

«Динамо» начинает с АЗов

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Оксана Марченко: Доля в «1+1» позволяет мне раздражать людей, которые там работают
15.09.20 22:07

Оксана Марченко: Доля в «1+1» позволяет мне раздражать людей, которые там работают

Автор: Юлия Кацун, KP.UA

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 16 сентября 2020 года

Главные новости за 16 сентября 2020 года
16.09.20 18:59
268
Последние новости
16.09.20 19:30

Появилось видео, как нападающий сборной Украины вывел свою команду в квалификации Лиги чемпионов на наше «Динамо»
16.09.20 19:27

Одиозный активист-бизнесмен рвется в столичные депутаты от «Слуги народа», – СМИ
16.09.20 18:59

Главные новости за 16 сентября 2020 года
16.09.20 18:30

Митрополит Антоний: Быть светом для других — наше предназначение
16.09.20 16:52

Митрополит Антоний объяснил, что значит быть достойным звания христианина
16.09.20 16:43

В Украине введут новый формат водительских прав
16.09.20 16:31

Из-за хасидов Украине пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью
Фото и Видео
Появилось видео, как нападающий сборной Украины вывел свою команду в квалификации Лиги чемпионов на наше «Динамо»
Появилось видео, как нападающий сборной Украины вывел свою команду в квалификации Лиги чемпионов на наше «Динамо»
Появилось видео, как нападающий сборной Украины вывел свою команду в квалификации Лиги чемпионов на наше «Динамо»
Появилось видео, как нападающий сборной Украины вывел свою команду в квалификации Лиги чемпионов на наше «Динамо»
У Билла Гейтса произошло огромное горе
У Билла Гейтса произошло огромное горе
В МВД рассказали о тысячах обманутых хасидов на границе с Беларусью
В МВД рассказали о тысячах обманутых хасидов на границе с Беларусью
В Хмельницком произошло кровавое ДТП
В Хмельницком произошло кровавое ДТП
В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание
В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание
Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ
Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ
Лига Чемпионов: «Динамо» берет голландский барьер
Лига Чемпионов: «Динамо» берет голландский барьер
Киты-убийцы массово атакуют корабли на западном побережье Европы
Киты-убийцы массово атакуют корабли на западном побережье Европы
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.