Главные новости за 16 сентября 2020 года

— За минувшие сутки в Украине выявлено 2958 новых случаев коронавируса. Умерли 76 человек, что является новым антирекордом.

— В Государственном бюро расследований назвали причины, которые способствовали развалу армии и аннексии Крыма. Также были названы имена виновных в этом.

— В Украине в очередной раз изменили критерии коронавирусного зонирования областей. Больше всего изменений - по красной зоне.

— На водительских правах разместят группу крови и согласие на донорство. Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

— Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готова к отопительному сезону. Все проблемы на теплосетях устранены.

— Известный российский блогер-нацист Тесак покончил с собой в СИЗО. Найден его труп.

— Барбадос, бывший в колониальной зависимости от Великобритании более 300 лет, принял решение об окончательном разрыве с метрополией. В 2021 году страна намерена покинуть Британское Содружество наций.