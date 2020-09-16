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Новости > В Украине введут новый формат водительских прав

В Украине введут новый формат водительских прав

Автор: «Фраза»
16.09.20 16:43
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В Украине введут новый формат водительских прав

Главное: На водительских правах разместят группу крови и согласие на донорство. Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

Детали: Сегодня, 16 сентября, Кабинет министров Украины на заседании утвердил образцы бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства про регистрацию и временного регистрационного талона транспортного средства, а также образец опознавательного автомобильного знака. Об этом сообщает «Капитал».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, текстом которой располагает агентства «Интерфакс-Украина», в водительских правах нового формата по письменному согласию владельца будет указываться информация о предоставлении согласия на посмертное донорство, а также информация о группе крови (резус-факторе) водителя.

В случае принятия решения об отказе от участия в программе посмертного донорства или решения о прекращении размещения информации о группе крови водителя, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.

Также обозначение уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство будет внесено в свидетельство про регистрацию ТС.

Все национальные и международные водительские права, свидетельства про регистрацию и временные регистрационные талоны ТС, выданные до вступления в силу этого постановления будут действительными на протяжение срока, на который они были выданы. Также до внедрения новоутвержденных форм документов они продолжат оформляться с использованием бланков предыдущих образцов.

В тему: В апреле 2018 года Кабинет министров Украины постановил не возвращать первые водительские удостоверения, в случае если водитель совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.

Тэги: автомобиль, Кабинет Министров Украины, Украина, общество, водительские права, новости Украины

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