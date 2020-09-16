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Новости > В Украине изменились правила разделения на карантинные зоны

В Украине изменились правила разделения на карантинные зоны

Автор: «Фраза»
16.09.20 15:41
237
В Украине изменились правила разделения на карантинные зоны

Главное: В Украине в очередной раз изменили критерии коронавирусного зонирования областей. Больше всего изменений - по красной зоне.

Детали: Сегодня, 16 сентября, Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина. Регионы подключили к принятию решения относительно «красных» зон, сообщает «РБК-Украина».

Решение о «красной зоне» карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Совместное решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

Усиление карантина в «красных зонах» также будет определяться совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

«Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни», — заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании.

Запретят посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию отправят более 50% классов. Также решение о закрытии школ в «красной зоне» будет приниматься государственной и региональной комиссией совместно.

По «оранжевой зоне». На входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно устанавливаются информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей. Исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Решение принято с доработкой в один день.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наивысший уровень ограничения будет вводиться, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

В тему: За минувшие сутки в Украине выявлено 2958 новых случаев коронавируса. Умерли 76 человек, что является новым антирекордом.

Тэги: Украина, общество, карантин, новости Украины, зоны карантина, карантинные зоны

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