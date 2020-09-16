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Новости > Микки Рурк снимается в фильме об известном православном святом

Микки Рурк снимается в фильме об известном православном святом

Александра Кудрявцева
16.09.20 15:44
208
Микки Рурк снимается в фильме об известном православном святом

Главное: Голливудский актер и сценарист Микки Рурк снимается в художественном фильме о святителе Нектарии Эгинском «Человек Божий».

Детали: Съемки киноленты проходят в Греции, сообщает Mitropolija.com.

В интервью сайту Briefing News Микки Рурк рассказал о своей вере и том энтузиазме, который вызывает в нем участие в фильме, посвященном жизни современного святого. По словам актера, он верит в Бога, чудеса и особо почитает Пресвятую Богородицу. Роль в фильме ему дорога не только потому, что он играет пациента, переживающего первое чудо, полученное от святого, но и потому, что многие люди молятся о чуде и уповают на него в своей жизни.

Микки Рурк рассказал о карьере и жизненных трудностях, которые он преодолевает, доверяя Богу, а также о великих и малых чудесах от Господа, которые помогли ему снова обрести радость и смысл жизни. Актер отметил, что прочитал житие свт. Нектария и был чрезвычайно тронут его полной смирения жизнью. По словам Микки Рурка, он очень рад участвовать в фильме о великом человеке Божием.

Премьера художественного фильма «Человек Божий» запланирована на ноябрь 2020 года и будет приурочена к 100-летию со дня преставления святителя Нектария Эгинского. Роль святого играет греческий актер Арис Серветалис. Режиссер и продюсер ленты — сербка Елена Попович, которая много лет живет и работает в США.

В тему: В Сербии установили памятник «живому святому».

 
 
Тэги: новости православия

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