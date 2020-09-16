Эксперты заявили, что мировой рынок нефти ждет коллапс

Главное: На мировом рынке нефти рухнет спрос. Об этом говорят эксперты.

Детали: Мировые рынки нефти ждет коллапс. Об этом в среду, 16 сентября, говорят эксперты.

Так, президент S&P Global Platts Мартин Френкель предупредил, что до конца 2020 года сокращение мирового спроса на черное золота составит восемь миллионов баррелей в сутки, что будет настоящей катастрофой для торговцев.

По его оценке, на докризисный уровень цены на нефть не выйдут даже в 2021 году.

Кроме этого Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад: в нем сообщается, что резкое восстановление мирового спроса на нефть, возникшее после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса в мире, остановилось из-за угрозы второй волны заболевания.

Специалисты отмечают, что «прогноз по рынку стал более хрупким, а трейдеры ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в четверг, 17 сентября».

Также прогнозируется, что страны ОПЕК+ не будут объявлять о дополнительном сокращении добычи, несмотря на продолжающееся падение мировых цен на нефть.

В тему: 10 сентября 2020 года мы писали, что немецкие банкиры предсказали всему миру «век беспорядка».