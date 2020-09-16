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Новости > В Минздраве назвали число пациентов, которые лежат в больницах с коронавирусом

В Минздраве назвали число пациентов, которые лежат в больницах с коронавирусом

Агата Кловская
16.09.20 14:58
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В Минздраве назвали число пациентов, которые лежат в больницах с коронавирусом

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день в Украине с коронавирусом госпитализировано 8,2 тысячи пациентов.

Детали: На данный момент в Украине с коронавирусом госпитализировано 8,2 тысячи пациентов, еще 4,5 тысячи находятся в больницах, но диагноз у них пока не подтвержден. Об этом сегодня, 16 сентября, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

«У нас из общего количества коек, которые у нас есть в более чем 300 больницах, 28 576 коек уже введено в разных больницах, на них оказывается помощь госпитализированным. Всего госпитализировано около 12,7 тысячи человек с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Подтвержденных — 8,2 тысячи пациентов. У нас постоянно растет количество госпитализированных», — сообщил он.

Так, за минувшие сутки были госпитализированы 504 человека.

Еще неделю назад Степанов сообщал, что количество госпитализированных с коронавирусом пациентов приближается к восьми тысячам, хотя в июле их было не более 3,5 тысяч.

В тему: За минувшие сутки в Украине выявлено 2958 новых случаев коронавируса. Умерли 76 человек, что является новым антирекордом.

Тэги: Украина, общество, больница, здоровье, пациент, новости Украины, коронавирус

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