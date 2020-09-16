В ВОЗ рассказали, зависит ли агрессивность коронавируса от времени года

Главное: Влияет ли время года на действие коронавируса? Появился комментарий ВОЗ.

Детали: Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович дала ответ на вопрос: влияет ли время года на силу коронавируса? Ее цитирую местные СМИ.

По ее словам, агрессивность заразы «не зависит от времени и условий».

Эксперт говорит: «Все ожидали, что летом все закончится, но он не закончился, даже где-то находится на плато. Мы видим незначительное, но повышение».

Она добавила: «Важно, чтобы принятый за эти месяцы опыт моделировался так, чтобы цепочки, очаги инфекции могли остановить сразу. Это важно, эта работа проводится, и мы надеемся, что этот подход поможет избежать серьезных карантинных мер в любой стране».

Специалист резюмирует: «Дальнейшее распространение коронавируса будет зависеть от того, как будут выявляться цепочки случаев. Передачу заразы можно остановить, только если эти группы людей будут вовремя изолированы».

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что исследователи выяснили о коронавирусе кое-что немного странное.