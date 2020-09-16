В ГБР назвали крайних в сдаче Крыма и развале армии

Главное: В Государственном бюро расследований назвали причины, которые способствовали развалу армии и аннексии Крыма. Также были названы имена виновных в этом.

Детали: Государственное бюро расследований установило причины и условия, способствовавшие развалу вооруженных сил и аннексии Крымского полуострова. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщила пресс-служба ГБР.

Как отметили в ведомстве, согласно результатам предварительного расследования, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения россиян в Крым в феврале 2014 года.

«В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода — президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин», — говорится в сообщении.

Следователи выделили пять основных эпизодов совершения преступления, которое в конце привели к аннексии Крымского полуострова:

1. Преступное сокращение ВСУ

Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, согласно которому требовалось наращивание численности армии, в течение 2012-2013 годах, предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих.

2. Подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, было свернуто «по-буквенную» приписку мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.

3. Уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО в Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, сократили одну из двух бригад ЗРК С-300В и остановили программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4. Незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ, которые противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, помешали ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5. Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 — начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

«Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям — вторжение РФ на территорию АР Крым и города Севастополь, последующей их оккупации, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — подытожили в ГБР.

В тему: В середине марта 2014 года Россия, вопреки собственным обещаниям, аннексировала Крым.

Тогда экс-народный депутат Украины Тарас Чорновил утверждал, что экс-премьер Юлия Тимошенко заставила Совет нацбезопасности и обороны сдать Крым России.

1 апреля того же года «депутаты Законодательного собрания Севастополя» единогласно приняли решение о назначении Алексея Чалого исполняющим обязанности оккупационного «губернатора города».

3 июня 2014 года органы прокуратуры заявили о подозрении ряду бывших высокопоставленных должностных лиц Украины в организации аннексии Крыма.

В феврале 2017 года появилась информация о ом, что Россия начала готовиться к аннексии Крыма еще в 2004 году.

В марте того же года начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что во время захвата Крыма Россией украинские бойцы одного из полков спецназначения вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой россиян на материковой Украине.

Экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов рассказывал, что президент России несколько раз собирался провести аннексию Крыма и захват Украины, но его действия именно в 2014 году не были запланированы и стали ответом на Майдан.

В ноябре 2017 года отстраненный адвокат беглого президента Януковича Максим Герасько сообщил, что в марте 2014 года экс-министр обороны Игорь Тенюх запретил выход украинских кораблей в море, что впоследствии привело к их захвату военными Российской Федерации.

В апреле 2018 года экс-глава СНБО Александр Турчинов попытался объяснить, почему допустил аннексию Крыма.