В российском СИЗО нашли труп известного блогера-нациста

Главное: Известный российский блогер-нацист Тесак покончил с собой в СИЗО. Найден его труп.

Детали: В СИЗО российского Челябинска покончил с собой известный блогер-нацист Тесак (Максим Марцинкевич). О самоубийстве сообщают местные СМИ.

На момент смерти россиянинун было 36 лет.

Отмечается, что в конце 2018 года суд приговорил Тесака к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Следствие выяснило, что Максим Марцинкевич и его подельники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами, делая из всего это видео-ролики.

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