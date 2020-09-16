В суровом Николаеве мужчина жестоко избил стоматолога после укола обезболивающего

Главное: В Николаеве на три года осудили мужчину, который избил стоматолога. Случилось это после того, как врач ввел ему анестезию.

Детали: В Николаеве мужчину, который жестоко избил стоматолога после укола, осудили на три года лишения свободы. Однако от отбывания наказания его освободили с испытательным сроком на 2 года. Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда Николаева.

Летом 2017 года мужчина пришел в стоматологическую клинику из-за зубной боли. Стоматолог начал вводить ему обезболивающее в зуб, и он почувствовал острую боль и сильное онемение. Мужчина вышел на улицу и когда вернулся, спросил у врача, что он сделал. После этого ударил несколько раз кулаком в лицо, развернулся и ушел.

Обвиняемый отметил, что сделал это под действием болевого шока. У него была большая гематома на месте введения обезболивающего, и он несколько дней ее лечил. Он пытался извиниться перед врачом, но тот не шел на контакт. Стоматолог получил перелом верхней и передней стенок гайморовой пазухи.

Пострадавший в суде заявил, что мужчина пришел к нему в возбужденном состоянии. Врач ввел обвиняемому обезболивающее и предупредил, что это будет больно. Мужчина начал громко ругаться, вышел из кабинета и, вернувшись, начал наносить удары, от которых врач потерял сознание.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 3 года. Однако осужденного освободили от отбывания наказания с испытанием на два года. Кроме этого, мужчина должен заплатить врачу почти 46 тысяч гривен материального и морального вреда.

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