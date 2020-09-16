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Новости > Спустя без малого 400 лет владения Британия теряет очередную колонию

Спустя без малого 400 лет владения Британия теряет очередную колонию

Александр Панько
16.09.20 11:21
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Спустя без малого 400 лет владения Британия теряет очередную колонию

Главное: Барбадос, бывший в колониальной зависимости от Великобритании более 300 лет, принял решение об окончательном разрыве с метрополией. В 2021 году страна намерена покинуть Британское Содружество наций.

Детали: Бывшая британская колония Барбадос в 2021 году выйдет из Британского Содружества наций. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон на открытии осенней сессии парламента страны. «Барбадос сделает следующий логический шаг к полному суверенитету и станет республикой уже к 55-й годовщине нашей независимости», — заявила она, подчеркнув, что пришло время полностью оставить позади колониальное прошлое.

Таким образом уже в следующем году на острове пройдут выборы собственного главы государства и оно официально станет республикой.

Мэйсон также отметила, что в ходе будущей сессии депутатам придется рассмотреть законопроекты о частичной декриминализации употребления марихуаны и легализации однополых союзов.

Барбадос — остров и государство на востоке Карибского бассейна. С 1627 года находился в колониальной зависимости от Великобритании. В 1966 году обрел независимость в рамках Британского Содружества наций. Таким образом, на данный момент формальным главой государства считается королева Великобритании Елизавета II, представленная генерал-губернатором. На данный момент население Барбадоса составляет около 300 тыс. человек. Он находится в пятерке лидеров среди развивающихся стран по уровню жизни и грамотности населения согласно Программе Развития ООН.

Британское Содружество наций — добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Традиционно Главой Содружества провозглашается британский монарх. При этом в таком качестве он не выполняет никаких формальных функций и его роль в повседневной деятельности организации символическая. В 16 государствах Содружества монарх Великобритании до сего дня является де-юре главой государства, но при этом также не исполняет лишь формальные функции.

Каждая страна Содружества обладает безоговорочным правом одностороннего выхода из него. Для этого достаточно лишь провозгласить себя республикой. Таким образом из Содружества вышли Ирландия в 1949 г и ЮАР в 1961 г.

В тему: В сентябре 2014 года в Шотландии прошел референдум о независимости. Тогда 55% шотландцев выступили против.

Напомним: В ноябре 2017 года власти Франции согласились на проведение референдума о независимости Новой Каледонии — одной из своих «заморских территорий».

Спустя год жители острова высказались против этой идеи.

Тэги: Великобритания, независимость, мир, Карибское море, Барбадос, Британское Содружество наций

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