В Одессе ребенок выпал из окна десятого этажа, пока мама возилась на кухне

Главное: В Одессе 4-летний мальчик вылез на подоконник в спальне, оперся на москитную сетку и выпал. В это время его мама была на кухне.

Детали: В Одессе маленький ребенок выпал из окна квартиры на десятом этаже дома в жилом массиве «Радужный». Мальчик умер в карете скорой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По предварительной информации правоохранителей, трагедия произошла в тот момент, когда мать возилась на кухне. 4-летний ребенок вылез на подоконник в спальне, оперся на москитную сетку и выпал.

Сейчас полицейские продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

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