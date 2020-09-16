В конце недели погода в Украине резко изменится: прогноз синоптиков

Главное: В конце недели в Украине похолодает. Но должно быть сухо.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на воскресенье, 20 сентября. Синоптики предупреждают о похолодании.

Несмотря на то, что дожди, которые обрушатся на страну в ближайшие дни, к уик-энду стихнут, температура воздуха снизится.

Днем ожидается плюс 12-20, а ночью 3-11 тепла.

В Киеве прогнозируют сухую погоду: днем будет 13-15 тепла, а ночью плюс 5-7.

Карта погоды:

В тему: 14 сентября 2020 года мы писали, что синоптики предупредили украинцев о дождях и похолодании.