В конце недели погода в Украине резко изменится: прогноз синоптиков

Главное: В конце недели в Украине похолодает. Но должно быть сухо.
Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на воскресенье, 20 сентября. Синоптики предупреждают о похолодании.
Несмотря на то, что дожди, которые обрушатся на страну в ближайшие дни, к уик-энду стихнут, температура воздуха снизится.
Днем ожидается плюс 12-20, а ночью 3-11 тепла.
В Киеве прогнозируют сухую погоду: днем будет 13-15 тепла, а ночью плюс 5-7.
Карта погоды:
В тему: 14 сентября 2020 года мы писали, что синоптики предупредили украинцев о дождях и похолодании.