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Новости > Украина поставила новый антирекорд смертности от коронавируса

Украина поставила новый антирекорд смертности от коронавируса

Агата Кловская
16.09.20 10:05
458
Украина поставила новый антирекорд смертности от коронавируса

Главное: За минувшие сутки в Украине выявлено 2958 новых случаев коронавируса. Умерли 76 человек, что является новым антирекордом.

Детали: По состоянию на 16 сентября в Украине выявили еще 2958 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Тернопольской, Харьковской, Одесской областях и в Киеве. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Также за минувшие сутки умерли 76 человек. Это новый антирекорд.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели от вируса 1514 человек. Больше выздоровевших в Тернопольской, Львовской областях, а также в Киеве.

С начала пандемии в стране подтвердили 162660 заражений, 3340 смертей и 72324 выздоровления.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве, Львовской, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Черновицкой областях. Столица сейчас является антилидером.

В тему: Ученые из США обнаружили белок, который полностью нейтрализует коронавирус. При этом побочные эффекты минимальны.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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