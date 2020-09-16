Мошенники придумали новую схему обмана украинцев

Главное: В Украине мошенники придумали новую схему обмана граждан. Аферисты используют имя популярной площадки для продажи/покупки вещей OLX.

Детали: Человеку за вознаграждение предлагают установить мобильное приложение, которое потом будет отправлять злоумышленникам всю информацию в смартфоне.Мошенники под видом сотрудников OLX присылают сообщение, в котором предлагают человеку принять участие в бета-тестировании приложения OLX для iOS и Android. За помощь в тестировании приложения предлагают вознаграждение в размере 500 гривен. Как правило задают несколько вопросов и просят номер банковской карты, куда якобы будут зачислены средства. После этого просят установить приложение для тестирования, но перед этим необходимо удалить из телефона настоящее мобильное приложение OLX.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», что таким образом доверчивые люди могут лишиться своих денег с платежной карты. Ведь вредоносное ПО, которое подсунули мошенники, передаст им всю необходимую для этого информацию. Кроме того, злоумышленники сделали все достаточно грамотно, и человек, который не сильно знаком с IT может запросто стать их жертвой. Поэтому будьте осторожны. Мошенники могут писать с анонимного аккаунта, который назвали OLX Support. Такой может сделать кто угодно» - рассказал эксперт.

«Кроме того, полиции достаточно сложно поймать таких мошенников, т к они действуют в других странах, постоянно меняют все данные о себе и используют VPN» - отметил Майоров.

В тему: Обнародованы новые схемы обмана аферистами пожилых людей и рекомендации, как обезопаситься от мошенников. Чтобы уберечь бабушек и дедушек, их дети должны взять за правило: регулярно звонить родителям и сообщать, что с ними все хорошо. Также дети должны рассказывать своим престарелым родителям о распространенных схемах аферистов и предупредить, чтобы всегда звонили, если к ним наведались или позвонили подозрительные люди. А еще нужно ввести в семье собственное секретное слово-пароль.