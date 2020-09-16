Составлен список осенних витаминов

Главное: Названы витамины, которые нужны организму осенью. Советы дала врач.

Детали: Российский врач-иммунолог Марина Аплетаева составила спислок витаминов, которые требуются нам в осеннюю пору года. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист говорит: «Определяющее место в защите от сезонных заболеваний занимает бета-каротин, содержащийся в овощах и фруктах оранжевого или ярко-желтого цвета».

Она напомнила: «Бета-каротин также является предшественником витамина А, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий».

Эксперт поведала: «В природе витамин А в чистом виде есть в молочных продуктах».

Также медик информирует: «Не менее важен для организма и витамин С. Это буфер, помогающий улучшить клеточный иммунитет. Он также является хорошим антиоксидантом, он защищает клетки организма от повреждений».

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