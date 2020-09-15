На смену энергетикам приходят снотворные напитки

Главное: Известный производитель безалкогольных напитков PepsiCo намерен выпустить напиток, который будет помогать людям преодолевать стресс и засыпать.

Детали: Американская компания PepsiCo объявила о выпуске «усыпляющего» напитка Driftwell. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, предполагается, что он будет бороться с тревогой и поможет заснуть тем, кто испытывает стресс.

Известно, что в составе напитка, помимо воды будет содержаться аминокислота природного происхождения, которая повышает стрессоустойчивость организма и его энергетические запасы L-теанин и десятую часть суточной нормы магния.

При этом вкус у Driftwell будет ежевично-лавандовый.

Отметим, что разработка проекта началась до пандемии коронавируса. Создатели считают, что напиток будет актуальным на фоне роста стресса и бессонницы среди населения.

Планируется, что он появится в продаже в первом квартале 2021 года.

PepsiCo — американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.

В тему: 5 января 2016 года на схематической карте производственных мощностей, опубликованной на сайте Pepsi, аннексированный полуостров Крым оказался включен в состав России.

На следующий день презентация исчезла.

21 января прокуратура АР Крым начала уголовное производство в отношении должностных лиц «Кока-кола» и «Пепси» из-за размещения на их сайтах карт, на которых полуостров обозначен как территория России.