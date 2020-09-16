Стало известно о вреде синего света смартфонов

Главное: Синий свет смартфонов опасен для людей. Появились выводы эксперта.

Детали: Консультант-дерматолог Фонда кожи и рака в клиниках биологического псориаза и ногтей Шьямалар Гунатхисан заявил о вреде синего света смартфонов. Об этом пишут западные СМИ.

Эксперт рассказал, что он так же вреден для кожи человека, как и солнечный свет.

Он говорит: «Пять рабочих дней перед цифровым устройством могут оказать такое же воздействие на кожу, как двадцать пять минут на солнце».

Медик поясняет: «Под воздействием синего света, особенно если человек пользуется телефоном долгое время, происходит гиперпигментация, старение кожи и ее обезвоживание».

В тему: 29 августа 2020 года мы писали, что стало известно о пикантной опасности смартфонов.