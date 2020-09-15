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В НБУ попытались объяснить, почему падает курс гривны

Александр Панько
15.09.20 13:06
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В НБУ попытались объяснить, почему падает курс гривны

Главное: Курс гривны снижается. В НБУ попытались это объяснить.

Детали: Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин попытался объяснить у себя в «Фейсбуке» резкое падение курса гривны в последнее время. По его словам, происходит это из-за девальвационных ожиданий, так как бизнес заключает сделки с поставками валюты наперед.

Финансист, среди прочего, написал: «В последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях форвард, что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением коронавируса и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине».

Также он отметил следующее: «Ослабление курса гривны окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет таможенных сборов в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу НБУ».

По его словам, «в условиях плавающего обменного курса гривны ослабление курса гривны к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей».

В НБУ сообщили, что пока воздерживаются от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляют активный мониторинг состояния межбанковского рынка «и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке».

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что курс гривны продолжает падать.

Тэги: евро, Национальный банк Украины, доллар, валюта, гривна, экономика, валютный рынок, финансы

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