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В Сербии установили памятник «живому святому»

Александра Кудрявцева
15.09.20 12:30
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В Сербии установили памятник «живому святому»

Главное: В сербском городе Пале установили памятник Патриарху Павлу, которого еще при жизни называли «живым святым».

Детали: В Сербии установили памятник Патриарху Сербскому Павлу, который управлял Сербской Православной Церковью с 1990 по 2009 год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolija.com, памятник установлен в городе Пале.

Высота монумента, над которым работал академический скульптор и художник Боян Микулич из Баня-Луки, 2,5 метра.

Постамент установлен перед соборным храмом Архангела Гавриила и представляет собой идущего и благословляющего народ Патриарха. На основании памятника высечены его слова: «Все пройдет, но душа, образ и все хорошее останутся навсегда».

Статуя весит около 350 килограммов, она отлита из бронзы на литейном заводе «Янкович» в Смедерево (Сербия). Освящение и открытие памятника пройдет в соответствии с протоколом и сроками, которые определит Дабробосанская митрополия Сербской Православной Церкви.

В декабре 2020 года исполнится 30 лет со дня интронизации Святейшего Патриарха Павла.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, почему важно доверять Богу.

 
 
Тэги: Сербия, новости православия

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