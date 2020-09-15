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Зеленский в очередной раз поручил реализовать идею Януковича

Александр Панько
15.09.20 10:31
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Зеленский в очередной раз поручил реализовать идею Януковича

Главное: Президент Владимир Зеленский дал указание подготовить заявку на проведение в Украине Олимпийских игр. По словам министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, ведомство поддерживает эту идею, несмотря на то, что страна еще не расплатилась с долгами после проведения Евро-2012.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Министерством молодежи и спорта задачу по проведению Олимпийских игр в Украине. «Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание: что нужно для олимпийских игр», — рассказал министр Вадим Гутцайт в интервью Tribuna.сom. При этом он признал, что «для этого нужна материально-техническая база». «Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить», — добавил чиновник.

При этом он выразил убеждение, что не важно «дадут нам Олимпиаду или нет»: «Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы».

Гутцайт добавил, что Украина обладает потенциалом для проведения крупных спортивных мероприятий. Они, по его мнению, способствуют тому, что в страну приезжают иностранцы и привозят деньги. «Это же толчок в инфраструктуре — гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать», — объяснил он, приведя в пример чемпионат Европы по футболу 2012 года, который Украина принимала совместно с Польшей.

При этом на замечание о том, что у Украины с 2012 года до сих пор еще остаются долги по некоторым объектам, таким как НСК «Олимпийский» и «Арена-Львов», министр ответил: «Будем над этим работать . Президент поставил задачу — мы будем его выполнять».

В тему: 16 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой провести в нашей стране Олимпийские Игры. «Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за три-четыре года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду», — заявил он во время визита в Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа». Тогда речь шла о том, чтобы подать заявку на 2030 или 2032 год.

Напомним: 16 октября 2013 года на выездном заседании Совета регионов в Борисполе участники единогласно поддержали предложение тогдашнего президента Виктора Януковича подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.

Тэги: Виктор Янукович, Евро-2012, общество, долг, экономика, Олимпийские игры, спорт, Министерство молодежи и спорта, инфраструктура, Владимир Зеленский, новости Украины, Вадим Гутцайт

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